В Самаре подрались министр и депутат

СМИ сообщили о драке министра и депутата районного совета в Самаре. ЧП произошло вечером в кофейне на улице Льва Толстого.

Конфликт возник между врио министра имущественных отношений Игорем Андреевым и депутатом районного совета от "Справедливой России" Алексеем Митрофановым. Сообщается, что у них были давние неприязненные отношения, но в заведении они встретились случайно. Разгорелась перепалка, мужчины продолжили выяснение отношений на улице – уже с применением насилия. В итоге министр использовал газовый баллончик и уехал, депутат написал заявление в полицию и обратился к медикам.

Сейчас в обстоятельствах дела разбираются правоохранительные органы, проводится проверка.