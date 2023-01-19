Свердловчанам вернут прошлогодние тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в Свердловской области вернуться к уровню прошлого года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Старые "новые" тарифы начнут действовать с 1 февраля. На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что начиная с 1 декабря жители Свердловской области столкнулись с повышением стоимости услуг ЖКХ, и это было уже второе за год повышение - предыдущее произошло в июле. После этого тарифы обещали не повышать вплоть до 1 июля 2024 года.

После Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. Напомним, что дневной тариф на электричество вырос на 35%.