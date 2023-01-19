"Прилетела в лицо": в Воронежской области квадрокоптер протаранил фуру

На трассе М4 "Дон" в Воронежской области произошло необычное ДТП: квадрокоптер протаранил кабину фуры. Крупный БПЛА разбил лобовое стекло грузовика Volvo. Водитель получил порезы лица и рук от разлетевшихся осколков стекла, передает издание "Подъем".

Беспилотник, по данным регионального полицейского управления, принадлежит частному лицу. В МВД добавили, что у дрона, по предварительным данным, разрядился аккумулятор, поэтому он оказался на пути следования автомобиля.