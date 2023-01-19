В Екатеринбурге приступили к борьбе с ожирением у детей

В уральской столице приступили к работе с детьми, страдающими ожирением. Таких, как заявила главный внештатный специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в УрФО Елена Ануфриева, в Екатеринбурге 25%.

Программа "Азбука здоровья" является бесплатной и проходит на территории Центра семейной медицины. Принять участие могут дети в возрасте от 6 до 9 лет.

По словам Ануфриевой, современные дети больше потребляют энергию, чем тратят, что и выливается в избыточный вес. Если не перейти к правильному образу жизни, в будущем это может обернуться такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые осложнения и нарушение репродуктивной функции.

50 екатеринбургских семей уже проходят консультацию у специалистов, получая сценарий правильного питания и физических нагрузок. В рамках программы также предусмотрены беседы с психологом и групповые занятия. Всего планируется помочь 500 семьям города.