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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Свердловский облсуд отклонил апелляцию адвоката "литовского киллера" Замольскиса

Свердловский областной суд отказал в досрочном освобождении "литовскому киллеру" Ромасу Замольскису, осужденному в Екатеринбурге за ряд тяжких преступлений.

Напомним, Ромас был одним из членов так называемой "ОПГ Клока". В 2016 году дело в отношении ОПГ, куда кроме Замольскиса и самого Михаила Клока также входил Валерий Поваров, рассмотрел Верх-Исетский районный суд уральской столицы. В итоге всех троих отправили в колонию.

Больше всех получил Ромас Замольскис, которому назначили 16 лет "строгача". Позже приговор смягчили до 15 лет. В прошлом году гражданин Литвы подал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга его отклонил и оставил Ромаса в колонии.

Тогда же стало известно, что за время нахождения за решеткой "литовский киллер" имел четыре действующих дисциплинарных взыскания, а никаких поощрений не получал. Свою вину в преступлениях, среди которых покушение на убийство, грабежи и разбои, он не признал.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Замольскиса подал апелляцию на постановление райсуда. На этой неделе суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил решение без изменений. Таким образом, Замольскис продолжит отбывать срок в колонии.

В облсуде уточнили, что ранее Ромас Замольскис добивался, чтобы его передали для отбывания наказания в Литовскую республику. Однако ему было отказано.

Теги: апелляция, Замольскис, облсуд



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