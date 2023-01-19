Минцифры выступает против блокировки YouTube в России

Минцифры выступает против блокировки видеохостинга YouTube в России.

"Позиция Минцифры по этой части не поменялась", - заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

В прошлом году министр также заявил, что Минцифры выступает против блокировки YouTube. Шадаев отмечал, что стоит говорить скорее о рыночной конкуренции – создании российского аналога.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует. Парламентарий призвал россиян к этому готовиться, переходя на российские площадки и раскручивая их. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в Госдуме не обсуждался вопрос о запрете американского видеохостинга в России.