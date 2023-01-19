Глава Роскосмоса заявил о "стабилизации" ситуации со строительством объектов на космодроме "Восточный"

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о "стабилизации" ситуации со строительством ряда объектов на космодроме "Восточный".

"Работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для "Ангары-5" будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску – к концу года <…>. Поэтому здесь ситуация стабилизирована", - сказал Борисов на встрече с Владимиром Путиным, добавив, что задачу завершить работы к концу года поставил сам президент.

Борисов похвалил строительную компанию "Крокус" Араса Агаларова, которая построила на аэродроме "Восточного" взлетно-посадочную полосы "великолепного качества".

"Аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года, поэтому ситуация здесь стабилизирована. Надеемся, что строители не подведут нас и в 2023 году", - сказал Борисов.

В бытность главой Роскосмоса Дмитрия Рогозина коррупционные дела, возбужденные по строительству космодрома, стали притчей во языцех.

При этом пресс-служба Кремля не сообщила, докладывал ли Борисов Путину о ситуации с поврежденным на МКС кораблем "Союз". Из-за повреждений корабль вернется на Землю без экипажа, за космонавтами отправят другой аппарат, предназначавшийся изначально для следующего экипажа.