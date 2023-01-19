19 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Пригожин сообщил о полном контроле бойцов ЧВК "Вагнер" над Клещеевкой под Бахмутом

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил о взятии подразделениями ЧВК «Вагнер» под контроль населенного пункта Клещеевка под Бахмутом. Слова бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — отметил Пригожин в аудиосообщении, которое предоставила пресс-служба.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео для россиян со словами благодарности за поддержку. Ролик был снят на линии фронта.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, клещеевка, бахмут



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