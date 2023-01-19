19 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале мошенники обманули коммунальных должников почти на 5 000 000 рублей

В Верхней Салде перед судом предстали три мошенника, обманувшие 18 уральцев на 4,9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на протяжении 10 лет - с 2010 по 2020 годы злоумышленники орудовали на территории Верхней и Нижней Салды. В жертвы они специально выбирали граждан с долгами за коммунальные услуги и ведущих асоциальный образ жизни. Втираясь к ним в доверие, троица подельников обманом переоформляла жилье потерпевших на подставные лица, после чего распоряжалась недвижимостью по своему усмотрению.

Верхнесалдинский районный суд назначил одному из фигурантов дела 15 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей с ограничением свободы на один год. Второй получил 13 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 1,5 млн рублей. Женщина-мошенница получила 3 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 250 тыс. рублей.

Кроме этого, все трое осужденных обязаны возместить ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: мошенник, недвижимость, суд, Верхняя Салда, Нижняя Салда



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