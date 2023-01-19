19 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге 11 человек госпитализированы после отравления шаурмой

Больше 10 посетителей закусочной "У Аро" в Екатеринбурге заразились кишечной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, с 16 по 18 января в городе было зарегистрировано 12 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей данной закусочной на улице Декабристов. Госпитализировано 11 человек, среди заболевших – пятеро подростков 16-17 лет. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа.

Роспотребнадзор нагрянул в закусочную с проверкой и нашел там массу нарушений. Как установили в ведомстве, на предприятии общественного питания не проводится производственный контроль, а прием пищевой продукции и сырья ведется без маркировки и товаросопроводительной документации. На момент проверки в павильоне даже не было воды для мытья рук и инвентаря, а также дезинфицирующих средств. Наконец, закусочная не оборудована элементарным туалетом с раковиной.

"У одного из сотрудников так же, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Кроме того, во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - отметили в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности закусочной. Данный вопрос будет рассмотрен в суде. Сейчас расследование продолжается. Как заверили в ведомстве, виновные будут привлечены к административной ответственности, а пострадавшим окажут правовую помощь для взыскания материального и морального ущерба.

Теги: закусочная, шаурма, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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