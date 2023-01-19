СК проводит проверку после хлопка газа в строящемся доме в Челябинской области

В Челябинской области организована доследственная проверка после хлопка газовоздушной смеси в строящемся частном доме в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в строящемся доме на улице Гвардейская. После хлопка газа горения не было. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации тепловой пушки. В результате происшествия пострадали три человека. Они госпитализированы в больницу с ожогами различных частей тела.

По предварительным данным, три человека получили травмы, когда производили несанкционированное подключение газового оборудования для отопления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.