19 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:newsru.com

В Перу за месяц антиправительственных протестов погибли уже более 40 человек

В Перу уже больше месяца продолжаются антиправительственные протесты. СМИ утверждают, что в результате беспорядков и столкновений с силовиками погибли по меньшей мере 48 человек, травмы и ранения получили более 700. Власти сообщают о 42 погибших.

Протестующие требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска конгресса и проведения досрочных выборов. Демонстранты выходят на улицы городов, в том числе столицы – Лимы, устраивают баррикады на дорогах, перекрывают крупные магистрали.

Болуарте призвала своих противников к диалогу, но пока переговоры не начались. Из-за патовой ситуации с 15 января в стране введено чрезвычайное положение на месяц.

Теги: перу, правительство, протесты, столкновения, погибшие



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