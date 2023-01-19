19 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга: Работы по трамвайной линии в Академический выполнены на треть

Строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга ведется опережающими темпами. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр у себя в Telegram-канале, изначально планировалось завершить объект к концу 2024 года. Однако теперь перед подрядчиком стоит задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе этого года.

Как уточнил Орлов, сейчас выполнена треть работ.

"От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1 тыс. 600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей", - рассказал глава Екатеринбурга.

Он признал, что сейчас жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина.

"Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне", - заключил Алексей Орлов.

Теги: Академический, линия, трамвай, строительство, темпы, Орлов



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