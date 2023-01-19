Челябинские автобусы оснастят системой интеллектуального мониторинга
В Челябинске 40 автобусов оборудуют системой интеллектуального мониторинга пассажиропотоков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
Она обеспечит получение информации о количестве перевезенных пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности подвижного состава в определенные интервалы времени, поможет выявлять безбилетников и проводить анализ пассажиропотоков.
Эти данные позволят оптимизировать маршрутную сеть и график движения подвижного состава.