МИД и Минобороны Украины призвали Запад передать танки

Украинские министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделали совместное заявление, обратившись к странам Запада с просьбой предоставить Украине танки. Оно обнародовано в телеграм-канале Минобороны.

Привычно обвинив во всем Россию, он заявили, что угроза нового полномасштабного наступления российских сил "очень реальна". Поэтому они призывают как можно быстрее дать Киеву танки.

"Мы гарантируем, что мы будет использовать это вооружение ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины", - заверили Кулеба и Резников, притом что шесть российских регионов в Киеве считают своими.

Ранее в Киеве не раз упрекали Запад в том, что он оказывает недостаточно помощи. В последние дни на Западе все чаще говорят о поставках танков украинскому режиму.