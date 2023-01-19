19 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме "завернули" идею Курултая Башкирии о запрете пропаганды чайлфри

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не одобрил предложенный Госсобранием Башкирии законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Документ будет направлен в региональный парламент для его доработки. Депутаты указали, что авторы законопроекта оперируют понятиями, которые пока не сформулированы юридически.

"Следует отметить, что к законопроекту поступили замечания об отсутствии определения понятий "добровольный отказ от рождения детей" и "идеология бездетности", что не позволяет сделать вывод о том, возможно ли достичь поставленной цели авторами законопроекта внесением изменений в действующее законодательство", - цитирует РБК заключение комитета, подписанное его главой Ниной Останиной.

Инициатива башкирских законодателей получила отрицательный отзыв и от федерального Правительства. В заключении на законопроект говорится, что необходимости дополнительного запрета идеологии чайлдфри сегодня не усматривается.

Напомним, Госсобрание – Курултай Башкирии анонсировал проект федерального закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри еще в марте 2022 г. Тогда спикер республиканского парламента утверждал, что эта идеология целенаправленно насаждается в России Западом, а в основе ее – чуждая "идеология гедонизма".

Теги: Курултай, чайлдфри



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