Тема конфискации имущества уехавших россиян с Путиным не обсуждалась, - Песков

Тема конфискации имущества уехавших россиян не обсуждалась парламентариями с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Кремля нет выработанной позиции на этот счет, передает ТАСС.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших Россию граждан для решения проблемы с жильем для сирот. Уехавших из страны она назвала "предателями". К инициативе со скепсисом отнесся глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. При этом Клишас счел возможной реализацию данной идеи.