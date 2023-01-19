19 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В крещенские купели окунулись более 15 тысяч свердловчан

Крещенские купания в Свердловской области обходятся без происшествий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации ведомства, на данный момент 98 мест массового купания посетили свыше 15 тысяч свердловчан. Возле купелей дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Также организовано дежурство в церквях и храмах, где проводятся праздничные богослужения. В целом безопасность обеспечивают более 1,2 тысяч человек, в том числе 230 сотрудников МЧС.

Легальные купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками. Представители МЧС проводят проверки по выявлению несанкционированных купелей. В настоящее время обнаружена одна такая купель на реке Ивдель, ее уже оперативно ликвидировали.

Напомним, что в преддверии Крещения для жителей Свердловской области создали интерактивную карту безопасных купелей.

Теги: купели, проверки, спасатели, МЧС



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