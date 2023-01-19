19 Января 2023
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Политика В России Украина
Фото: RT

Россия и Путин есть и будут - Песков

В Кремле прокомментировали сомнения президента Украины в том, что Путин жив.

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин



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