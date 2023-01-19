19 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Николаевский военкомат заявил, что все мужчины должны прибыть немедленно

Николаевский областной военкомат заявил, что все мужчины от 18 до 60 лет должны немедленно прибыть "для уточнения данных и, при необходимости, прохождения военно-медицинской комиссии".

Военкомат предупредил, что за невыполнение этих требований грозит административная ответственность, а в случае уклонения от мобилизации - уголовная. Там уже передали в полицию данные на всех мужчин, которые не явились в военкомат по повестке. Вручение же повесток на улицах не является незаконным. При этом даже в случае привлечения к административной или уголовной ответственности мужчины будут обязаны пройти воинскую службу в ВСУ.

Листовки о мобилизации расклеиваются и в Киеве, что подтвердила местная горадминистрация.

Ранее в Киеве заявили, что мобилизованы в ряды ВСУ будут и внутренние переселенцы. Он обязаны в течение 7 дней посе переезда стать на учет в воекомате.

В конце декабря начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что раздача повесток специально происходит в общественных местах, где много людей.

Тема мобилизации на Украине сейчас одна из самых главных. Новая волна мобилизации вызвана большими потерями в Донбассе, которые нужно восполнить. Местные телеграм-каналы пишут, что она идет с большим трудом, так как воевать никто не хочет.

Теги: Украина, мобилизация, ВСУ



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