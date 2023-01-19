19 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области откроют 25 школ для пациентов с сахарным диабетом

В Челябинской области до конца 2023 года откроют еще порядка 25 школ для пациентов с сахарным диабетом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В настоящий момент в регионе уже функционирует 22 школы, из них 12 – в Челябинске. Школы создаются на базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров.

"Занятия помогают формированию ответственного отношения людей к своему заболеванию. Большая часть времени в процессе обучения посвящена практической отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием", – рассказала главный внештатный специалист эндокринолог МЗ ЧО Валерия Тюльганова.

Обучение рекомендуется проходить не реже одного раза в три года.

Теги: диабет, минздрав,



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