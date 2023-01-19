Ростелеком: Екатеринбург вошел в ТОП-15 городов мира с самым дешевым интернетом

Уральская столица заняла 15-е место в рейтинге городов мира с самым дешевым интернетом. Статистику подготовила аналитическая группа проекта "Будь мобильным", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелекома", данные которого также использовали для создания рейтинга.

Индекс эксперты высчитывали по особой формуле, поделив стоимость товаров и услуг на ежемесячную стоимость домашнего интернета. В качестве таковых были выбраны: чашка кофе, комбо-набор в известном ресторане быстрого обслуживания, булка хлеба, литр молока, а также стоимость проезда в транспорте и клубная карта в фитнес-зал. Получилось, что средняя цена за интернет в Екатеринбурге приравнивается всего к трем чашкам кофе.

Напомним, что средняя цена у провайдера "Ростелеком" в столице Урала составляет 509 рублей. Формула выявила, индекс цифрового благополучия в городе – 11,42, что позволило обогнать такие крупные мегаполисы, как Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк.

"Такого результата удалось добиться благодаря постоянному строительству линий связи, модернизации существующих сетей и в целом высокому уровню интернет-покрытия на Среднем Урале. Сегодня оптика охватывает почти 80 % территории региона. Организация сети для домашнего интернета – сложный процесс. В обеспечении бесперебойной работы линий в Свердловской области задействовано около полутора тысяч наших специалистов. Это и монтеры, прокладывающие кабели в канализационных люках, и водолазы, и альпинисты, устраняющие неполадки под водой и на ветру. Для совершения одного простого действия в интернете, которое для пользователя занимает секунды, сигнал преодолевает сотни и тысячи километров. Так что с уверенностью можно сказать, что это технологии возможностей", – рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Лидером мирового рейтинга стала Москва с индексом в 17,39 единиц. На Урале самый высокий показатель дал Челябинск, заняв четвертое место в общем рейтинге с индексом в 14,71. Высокие показатели также продемонстрировали Пермь – 11,93, Курган – 11,45 и Тюмень – 11,02. В целом же Россия заняла пятое место в мире по доступности домашнего интернета. Например, чтобы заработать на месячную оплату домашнего интернета, гражданину РФ достаточно работать всего 34 минуты.