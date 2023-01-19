В Дагестане оштрафовали лезгинского князя, жившего 300 лет назад

В Дагестане оштрафовали лезгинского князя Хаджи Давуда, жившего 300 лет назад. Легендарный правитель стал нарушителем правил дорожного движения, поскольку не пристегнулся в автомобиле. Ему выписали штраф в 1 тыс. руб., передает РЕН ТВ.

Курьезный случай произошел из-за ошибки камеры автоматической фиксации нарушений. В салоне "ГАЗели" водитель разместил качественный портрет князя на пассажирском сидении, аппаратура сочла, что это едет живой человек, а ремня на нем не зафиксировала.

В прошлом году похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там камера автоматической фиксации нарушений сочла непристегнутым пассажиром плюшевого кота, которого водитель прилепил к лобовому стеклу.