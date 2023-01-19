В Госдуме захотели признать Урганта иноагентом

Депутат Госдумы от Югры Николай Новичков предложил признать Ивана Урганта иноагентом.

"У меня в "Яндексе" появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание", - цитирует политика Национальная служба новостей.

Ранее в Госдуме призвали провести проверку на предмет уплаты налогов с доходов, полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой. Соответствующее обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий обосновал это тем, что эти медийные персоны, не поддерживающие СВО на Украине, по данным СМИ, продают движимое и недвижимое имущество в России.