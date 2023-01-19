Пригожин заявил о взятии Клещеевки под Артемовском

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Артемовска (Бахмута) полностью взят под контроль "вагнеровцами".

Он подчеркнул, что село взято исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена, но вокруг еще ведутся ожесточенные бои.

"Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - сказал он.

Важность Клещеевки для взятия Артемовска ранее отмечали многие обозреватели, эксперты и военкоры.

При этом в украинских телеграм-каналах в последние дни очень много пишут о дальнейших действиях ВСУ в Донбассе. Пентагон настоятельно рекомендовал Зеленскому вывести войска из Артемовска и Северска, но тот отдал приказ удерживать эти города максимально долго, как ранее приказывал удерживать другие города. Для этого перебрасываются новые силы, включая спецназ спецназ ГУР, СБУ и ВСУ. В офисе Зеленского ожидают новую партию военной помощи, и важно не омрачать информационный фон. Там продолжают заявлять о том, что по-прежнему идут бои за Соледар.

Канал "Легитимный" пишет, что потери ВСУ под Артемовском очень большие. Техника уничтожается, и воюет только пехота, которая оборудует огневые точки в жилых многоэтажках и частных домах. При этом моральное состояние боевиков неблагоприятное. А масштабная мобилизация только наносит ущерб армии в плане боевого духа, так как в ВСУ затягивают силком и воевать мобилизованные не хотят.

Клещеевка имеет важное значение для снабжения украинской группировки в Артемовске. От нее около 3 километров до дороги Константиновка - Артемовск.