Премьер Польши допустил передачу Киеву танков Leopard без разрешения Германии

Польша может передать Украине свои танки Leopard не дожидаясь согласия Германии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что мы будем передавать эти танки вместе. Согласие здесь второстепенно", - приводит слова Моравецкого РИА Новости.

"Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо", - добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, который встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.