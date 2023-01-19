В ходе СВО погиб бывший полицейский из Асбеста

Бывший полицейский из Асбеста, ветеран МВД РФ Виталий Плетнев погиб в ходе проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России "Асбестовский".

Плетнев отдал органам внутренних дел более 27 лет и прошел только два подразделения: ППС и ОКС. В должности прапорщика дважды был в служебных командировках в Чечне, был награжден различными медалями.

"Виталий Валерьевич работал в различных охранных структурах города, был активным членом ветеранской организации. Будучи человеком с активной жизненной позицией, Плетнев Виталий не смог остаться в стороне от событий на Украине и пошел добровольцем вместе со своим коллегой в зону СВО, где 24 декабря погиб", - говорится в сообщении.

У бывшего полицейского дома остались жена, сын и мать. Прощание в Виталием Плетневым пройдет 20 января с 12 до 13 часов в ритуальном зале на ул. Шевченко.

"В нашей памяти Виталий Валерьевич останется приветливым, жизнерадостным человеком. Совет ветеранов МО МВД России "Асбестовский" выражает искреннее соболезнование семье и близким нашего коллеги", - добавили в пресс-службе.

