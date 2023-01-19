В Петербурге установлен температурный рекорд – в городе +5

В Санкт-Петербурге сегодня был установлен тепловой рекорд для 19 января. Тепло в регион принес циклон. Синоптики считают, что в такой погоде в середине января хорошего мало.

"Температура воздуха в 10.30 достигла в Санкт-Петербурге +5 гр., сейчас уже остановилась. Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 гр. в 2020 году)", - написал в своем Telegram-канале главный метеоролог города Александр Колесов.

Он добавил, что за ночь в центре города выпало более 9 мм осадков, днем дождь продолжится, вечером он "смешается" со снегом.

"Поэтому рекорд по осадкам для 19 января в Санкт-Петербурге точно будет. Количество осадков узнаем вечером. Предыдущий рекорд 9,3 мм был в 1974 году", - рассказал Колесов.