Три человека пострадали в результате хлопка газа в строящемся доме в Челябинской области

В Миассе Челябинской области три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в строящемся частном доме.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня утром в строящемся доме на улице Гвардейская. После хлопка газа горения не было. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации тепловой пушки.

В результате происшествия пострадали три человека. Они госпитализированы в больницу с ожогами различных частей тела. Целостность конструкций строящего дома не нарушена.