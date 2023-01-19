Зеленский не уверен, что Путин жив

Владимир Зеленский во время выступления на Давосском форуме сообщил, почему не ведет переговоры с российским коллегой. Президент Украины не уверен, что Путин жив.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", - заявил Зеленский.