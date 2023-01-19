На Свердловской железной дороге задымилась электричка

В Свердловской области произошло задымление в электропоезде.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня утром на станции Коуровка Свердловской железной дороги: в хвостовом вагоне пригородного поезда №6324 "Кузино – Шарташ" произошло задымление отопительной печи. Из-за инцидента задержка электрички составила 33 минуты. В дальнейшем поезд отправился по назначению.

О пострадавших не сообщается. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. Как пояснили в ведомстве, проводится мониторинг состояния законности для недопущения нарушений прав пассажиров.

Напомним, ранее на этой неделе в грузовом поезде на СвЖД произошел пожар. В результате инцидента погиб проводник.