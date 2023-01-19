Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за сравнение Запада с Гитлером

Европейский еврейский конгресс осудил сравнение политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера.

В заявлении на сайте конгресса отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен принести извинения за свои слова. Там также говорится, что конгресс шокирован сравнением политики США и убийством шести миллионов евреев во время холокоста.

Ранее на пресс-конференции Лавров сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. "Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО", — заявил министр.