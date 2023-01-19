В России не будет единой школьной формы - Минпросвещения

Речи о введении единой школьной формы для всех учащихся в России не идет, каждая образовательная организация может выбрать собственный формат, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью НТВ.

Примечательно, что всего полгода назад Кравцов сам заявил, что в России может быть введена единая обязательная школьная форма.

На этой неделе Госдума начала весеннюю сессию с отклонения в первом чтении законопроекта о ежегодной выплате в размере 10 тыс. руб. на ребенка перед 1 сентября. В законопроекте указывалось, что сборы школьника к новому учебному году – значительное бремя для семьи, особенно если в ней несколько детей.

"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение ранее отказалось поддержать и правительство РФ.