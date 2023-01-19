19 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Госдуме попросили Куйвашева разобраться с нижнетагильским водителем, не пустившим в автобус родителей с коляской

Новость о водителе из Нижнего Тагила, который отказался пускать в автобус родителей с ребенком в коляске, дошла до Госдумы. Главу региона Евгения Куйвашева попросили разобраться в ситуации, сообщает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта в Свердловской области разобраться с ситуацией по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать наш думский Комитет о принятых мерах, - пишет Останина в своем Telegram-канале.

Ранее семья отмечала, что зимой без коляски не обойтись, так как нести ребенка на руках небезопасно из-за гололеда. В тот день неудачливым пассажирам нужно было в район, куда кроме автобуса общественный транспорт не ходит. По их рассказам, в автобусе было немноголюдно, однако водитель заявил, что не возит пассажиров с колясками и потребовал покинуть салон.

Останина направила губернатору обращение, в котором также указала, что подобные случаи не редкость - водители общественного транспорта, помимо отказа перевозить пассажира, могут потребовать и дополнительную плату за провоз коляски.

Теги: Госдума, Куйвашев, водитель, автобус, коляска, Нижний Тагил



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