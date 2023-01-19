19 Января 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Участники СВО смогут преподавать в школах ОБЖ – Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что участники военных действий после возвращения из зоны проведения СВО могли бы преподавать ОБЖ в школах. По крайней мере, начальную военную подготовку, которая входит в курс ОБЖ.

"Работа со школьниками требует определенного подхода. Чтобы не отпугнуть и чтобы, наоборот, не сделать хуже. Поэтому определенная подготовка должна быть. И определенный отбор должен быть. Но тем не менее я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе. Но еще раз: пройдя определенную переподготовку", - заявил Кравцов в эфире программы НТВ "Поздняков".

Теги: сергей кравцов, обж, военные, школа



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