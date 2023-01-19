Участники СВО смогут преподавать в школах ОБЖ – Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что участники военных действий после возвращения из зоны проведения СВО могли бы преподавать ОБЖ в школах. По крайней мере, начальную военную подготовку, которая входит в курс ОБЖ.

"Работа со школьниками требует определенного подхода. Чтобы не отпугнуть и чтобы, наоборот, не сделать хуже. Поэтому определенная подготовка должна быть. И определенный отбор должен быть. Но тем не менее я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе. Но еще раз: пройдя определенную переподготовку", - заявил Кравцов в эфире программы НТВ "Поздняков".