В аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину с золотым автоматом Калашникова

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира с крайне необычным оружием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62 мм кольцовские таможенники обнаружили у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он попытался пронести через "зеленый" коридор, где его и остановили.

"Автомат изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тысяч рублей", - рассказали на уральской таможне.

Сам мужчина пояснил, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, которое он якобы везет в подарок давнему другу. Изделие передали экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.

Напомним, в конце прошлого года в аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у пассажира огромную золотую цепь стоимостью больше 10 млн рублей.