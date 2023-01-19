Зеленский упрекнул Запад в медлительности по поставкам танков

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал своих западных партнеров за их "нерешительность" в вопросах поставок Киеву танков.

"Есть такие моменты, когда не надо колебаться, или когда не надо с кем-то сравниваться. Когда ты говоришь, что я дам танки, если еще кто-нибудь другой тоже даст танки; я помогу, когда кто-то в Европе тоже поможет. Мне думается, что не очень верная стратегия", - приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное на украинском завтраке на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Во время форума Зеленский заявил, что западные страны должны активизировать оказание помощи Киеву в виде поставок оружия. По его словам, Киев в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. Президент Украины также призвал ускорить процесс расширения Североатлантического альянса.