Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

"А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", - написал он в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что НАТО завтра собирается обсуждать на базе Рамштайн поставку на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

"И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть", - пишет Медведев.

Экс-президент РФ предупредил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Запада "столько, сколько потребуется". Как утверждал канцлер, для того, чтобы вооруженный конфликт закончился, "российская агрессия должна потерпеть неудачу".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ.