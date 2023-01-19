За год в УрФО введено 8,44 миллиона "квадратов" жилья

За последние 12 месяцев в Уральском Федеральном округе введено 8,44 млн кв.м. жилья. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

Цифры были озвучены полномочным представителем президента в округе Владимиром Якушевым на штабе Правительственной комиссии по региональному развитию. Во время заседания были подведены итоги реализации национальных и федеральных проектов в ушедшем 2022 году. Полпред напомнил, что главой государства Владимиром Путиным год назад перед УрФО была поставлена задача не допустить снижения уровня ввода жилья по сравнению с 2021 годом. Тогда показатель составил 7,67 млн кв.м.

"Важнейшим итогом 2022 года стало продолжение политики развития регионов Уральского федерального округа, в том числе за счет успешной реализации национальных и федеральных проектов. Регионы строили жильё и дороги, новые школы, детские сады, обновляли коммунальную инфраструктуру, благоустраивали общественные пространства и дворы. Продолжилось расселение аварийного жилья. В 2023 году масштабная работа по реализации намеченных планов будет продолжена", – заявил Якушев.