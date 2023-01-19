Андрей Травников провел совещание на площадке АО "Катод" - Увеличение объёмов производства — серьёзный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов

19 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников провел совещание на площадке АО "Катод" - Увеличение объёмов производства — серьёзный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов

Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Буквально за полгода предприятие увеличило выпуск электронно-оптических приборов в разы. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на площадке АО «Катод» обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции – от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объёмы производства, решили задачи по импортозамещению. Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона – это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи», — подчеркнул губернатор.

производство, электроника, приоборостроение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, «Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие осуществляет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих: электронно-оптических преобразователей, приборов ночного видения, фотоумножителей и.т.п. И можно сказать, что это производство уникальное – серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

приборы ночного видения(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Современные приборы ночного видения, произведенные «Катодом», уже поставлены для снабжения новосибирских бойцов. «Очень высокий спрос на современное оборудование – такое, которое производит АО «Катод». И здорово, что коллектив так быстро — буквально за полгода — в разы увеличил объёмы производства. Мы, конечно, будем оказывать всяческую поддержку. Ведь кратное увеличение объёмов производства, в частности, на «Катоде», — это серьезный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов», — заявил Андрей Травников.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть целый ряд программ и инструментов, утверждённых правительством региона, уточнил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

приоборостроение, электроника(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также Андрей Травников провёл в правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Краткая справка. АО «Катод» — российское предприятие, основанное 19 октября 1959 года. Сегодня его продукция — более 380 конструктивных модификаций электронно-оптических преобразователей 2+ и 3-го поколения с применением десяти типов фотокатодов. На предприятии также производят оборудование для ЦКП «СКИФ»: «Катод» по заказу ИЯФ СО РАН разработал и изготовил магниторазрядные триодные насосы для бустерного синхротрона и транспортного канала «линак — бустер» СКИФа. До этого момента малогабаритные триодные магниторазрядные насосы не производились ни в России, ни в СССР. «Катоду» удалось выпустить насосы, которые, по мнению учёных, по всем параметрам не уступают мировым аналогам.

Теги: андрей травников, приборы ночного видения, бойцы, катод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети