Андрей Травников провел совещание на площадке АО "Катод" - Увеличение объёмов производства — серьёзный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов

Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Буквально за полгода предприятие увеличило выпуск электронно-оптических приборов в разы. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на площадке АО «Катод» обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции – от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объёмы производства, решили задачи по импортозамещению. Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона – это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи», — подчеркнул губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, «Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие осуществляет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих: электронно-оптических преобразователей, приборов ночного видения, фотоумножителей и.т.п. И можно сказать, что это производство уникальное – серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

Современные приборы ночного видения, произведенные «Катодом», уже поставлены для снабжения новосибирских бойцов. «Очень высокий спрос на современное оборудование – такое, которое производит АО «Катод». И здорово, что коллектив так быстро — буквально за полгода — в разы увеличил объёмы производства. Мы, конечно, будем оказывать всяческую поддержку. Ведь кратное увеличение объёмов производства, в частности, на «Катоде», — это серьезный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов», — заявил Андрей Травников.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть целый ряд программ и инструментов, утверждённых правительством региона, уточнил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Также Андрей Травников провёл в правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.

Краткая справка. АО «Катод» — российское предприятие, основанное 19 октября 1959 года. Сегодня его продукция — более 380 конструктивных модификаций электронно-оптических преобразователей 2+ и 3-го поколения с применением десяти типов фотокатодов. На предприятии также производят оборудование для ЦКП «СКИФ»: «Катод» по заказу ИЯФ СО РАН разработал и изготовил магниторазрядные триодные насосы для бустерного синхротрона и транспортного канала «линак — бустер» СКИФа. До этого момента малогабаритные триодные магниторазрядные насосы не производились ни в России, ни в СССР. «Катоду» удалось выпустить насосы, которые, по мнению учёных, по всем параметрам не уступают мировым аналогам.