Забаненный в AppStore ВТБ объявил о запуске "полноценного онлайн-банка" в Telegram – на базе чат-бота

ВТБ объявил о запуске "полноценного онлайн-банка в Telegram". В банке заявили, что клиентам будут доступны "повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза".

Сервис будет доступен для всех операционных систем. В банке надеются, что для пользователей iOS бот в Telegram станет "надежной альтернативой" приложению, которое ранее было удалено из AppStore (из-за того, что ВТБ находится под западными санкциями).

"Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов", - заявили в пресс-службе банка.

"Архитектура предложенного нами решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Телеграма. Для защиты клиентских операций реализована уникальная 5-факторная защита", — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram.