19 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В Госдуме предложили запретить курение возле детских площадок

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил законодательно запретить курение возле детских площадок. Такое письмо он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

После открытия весенней сессии Госдумы он написал, что с коллегами сосредоточится на вопросе защиты здоровья людей от пагубных явлений: алкоголя, табака, наркотиков. В обществе им не должно быть места.

Депутат напомнил, что курить на детских площадках запрещено, но часто люди это делают в непосредственной близости от площадок, а дети дышат сигаретным дымом. Он предлагает установить минимальное расстояние 15 метров, как это уже установлено для входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, морские порты, речные порты и станции метро.

Хамзаев также предложил обратиться к транснациональным табачным корпорациям British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International, чтобы они раскрыли состав своих сигарет. Инициативу поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, дав распоряжения проработать этот вопрос профильным комитетам и аппарату.

По последним данным Минздрава, в России курят около 20% граждан, и их число стабильно снижается.

Теги: курение, дети



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