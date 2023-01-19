Замглавы Миасса предъявили обвинение в получении взятки
В Челябинской области заместителя главы Миасса Арсена Симонова обвиняют в получении взятки.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, он получил 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за заключение контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.
В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.
В пресс-службе регионального УФСБ сообщили, что совместно с СУ СК России по Челябинской области проводят следственно-оперативные действия в отношении заместителя главы Миасса.