В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства девушки матерью и ее сожителем

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства 18-летней девушки матерью и ее сожителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в Челябинске 31 июля прошлого года в частном доме обвиняемый на почве личных неприязненных отношений задушил девушку руками и проводом. Во время убийства мать держала руки дочери, чтобы она не сопротивлялась.

После этого они спрятали труп в мусорном контейнере.