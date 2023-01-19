В Екатеринбурге потратят почти 18 миллионов на замену аварийных сетей

На следующий день после крупной коммунальной аварии в Пионерском поселке Екатеринбурга, на сайте госзакупок появился аукцион о ремонте тепловых сетей.

Аукцион был создан 19 января МУП "Екатеринбургэнерго". Подача заявок завершится 6 февраля, дата подведения итогов - 13 февраля текущего года. Начальная цена работ составляет 17 млн 868 тыс. 144 рубля. На эту сумму планируется провести аварийно-восстановительные работы по ремонту тепловых сетей сразу в семи районах города. Общая длина в однотрубном исчислении аварийно-восстановительных работ по восстановлению тепловых сетей составляет 887 п. м.

Напомним, вчера в Пионерском поселке произошел прорыв тепловых сетей, что привело к затоплению нескольких улиц. Колеса одного из автомобилей в результате аварии провалились в промоину. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины. Страховая компания возместит ущерб. Позднее поступила информация о том, что водитель получил ожог, однако в компании это опровергли.