США рассматривают возможность передачи Киеву оружия для ударов по Крыму, - New York Times

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что украинской армии может потребоваться дополнительное вооружение для удара по территории Крыма. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Смягчение позиции происходит по мере того, как администрация Байдена осознает, что если украинские военные смогут продемонстрировать России возможную уязвимость ее контроля над Крымом, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах", - пишет издание.

При этом, отмечает газета, американские власти понимают, что это может привести к еще большей эскалации конфликта.

Ранее администрация Байдена категорически отказывалась предоставить Киеву оружие, необходимое для удара по Крымскому полуострову.