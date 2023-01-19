При обсуждении новой версии Генплана Екатеринбурга разгорелся скандал

19 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

При обсуждении новой версии Генплана Екатеринбурга разгорелся скандал

В Екатеринбурге при обсуждении новой версии Генплана города разгорелся скандал. От имени помощницы депутата "экологических активистов" обвинили в вымогательстве.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", накануне в чатах WhatsApp на Уралмаше стали распространяться сообщения от имени Кристины Якушевой – помощницы депутата Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Владимира Смирнова. В них говорилось, что "местные экологические активисты пытаются на этой теме провоцировать конфликты, призывают людей протестовать, а затем приходят на встречу их единомышленники и за несколько десятков тысяч рублей предлагают мне урегулировать этот конфликт".

Сообщения стали распространяться после того, как сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга" предложило горожанам отправлять свои возражения по поводу предложенного властями города исключения части лесопарковой территории на берегу озера Шувакиш из зоны особо охраняемой природной территории и перевода ее в зону общественно-деловой застройки.

В "Парках и скверах Екатеринбурга" отреагировали на рассылку сообщений, заявив, что не имеют к этому никакого отношения. Там отметили, что "не провоцируют конфликт, а пользуются законной процедурой обсуждения генерального плана".

Как добавляет издание, сама Кристина Якушева не смогла ответить на вопрос, кто якобы приходил к ней и предлагал "урегулировать конфликт".

Теги: Генплан, активисты, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети