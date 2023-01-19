При обсуждении новой версии Генплана Екатеринбурга разгорелся скандал

В Екатеринбурге при обсуждении новой версии Генплана города разгорелся скандал. От имени помощницы депутата "экологических активистов" обвинили в вымогательстве.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", накануне в чатах WhatsApp на Уралмаше стали распространяться сообщения от имени Кристины Якушевой – помощницы депутата Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Владимира Смирнова. В них говорилось, что "местные экологические активисты пытаются на этой теме провоцировать конфликты, призывают людей протестовать, а затем приходят на встречу их единомышленники и за несколько десятков тысяч рублей предлагают мне урегулировать этот конфликт".

Сообщения стали распространяться после того, как сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга" предложило горожанам отправлять свои возражения по поводу предложенного властями города исключения части лесопарковой территории на берегу озера Шувакиш из зоны особо охраняемой природной территории и перевода ее в зону общественно-деловой застройки.

В "Парках и скверах Екатеринбурга" отреагировали на рассылку сообщений, заявив, что не имеют к этому никакого отношения. Там отметили, что "не провоцируют конфликт, а пользуются законной процедурой обсуждения генерального плана".

Как добавляет издание, сама Кристина Якушева не смогла ответить на вопрос, кто якобы приходил к ней и предлагал "урегулировать конфликт".