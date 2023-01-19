В этом году в Новосибирской области по поручению президента возведут рекордное количество новых школ

В Новосибирской области в 2023 году запланирован рекордный ввод новых школ – 14 объектов общей вместимостью более 10 тысяч новых мест. Задачи по увеличению объемов строительства социальных объектов в регионе, в первую очередь, объектов образования поставил Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, строительство школ в области ведется в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». О перспективах строительства новых образовательных организаций в регионе в текущем году 19 января в ходе пресс-конференции рассказали в правительстве региона.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов подчеркнул, что в 2023 году в регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ – такие планы поставил перед профильными областными министерствами и муниципалитетами губернатор Андрей Травников. «Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач Правительства региона, и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. Так, если в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 4 школы более чем на 2,5 тысячи мест, то планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в г. Новосибирске. За 5 лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест», – акцентировал внимание Сергей Нелюбов.

Министр образования региона Сергей Федорчук отметил, что дополнительно в 2023 году на территории Новосибирской области за счет проведения ремонтных работ и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций запланировано открытие 3 919 новых школьных мест. Кроме того, в регионе с 2023 года реализуется программа по капитальному ремонту школ, в текущем году планируется завершить капитальный ремонт на 14 объектах. За счет реализации национального проекта «Демография» в 2023 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3-х детских садов проектной мощностью 540 мест.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что подготовке площадок уделяется особое внимание, каждый новый объект уникален, возведение любой новой школы находится на особом контроле.