В Госдуме создали группу по укреплению традиционных духовных ценностей

В Госдуме создали межфракционную рабочую группу по "законодательной реализации" госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей.

Инициатива создания группы принадлежит "единоросске", вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой, которая ранее была детским омбудсменом. Она же будет возглавлять группу, пишут "Ведомости".

Предполагается, что группа будет давать экспертную оценку законопроектов на соответствие традиционным ценностям, будет предлагать поправки, анализировать проблемы и риски и т.д.