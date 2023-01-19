СМИ: США могут позволить Южной Корее получить ядерное оружие

Вашингтон может позволить Южной Корее получить ядерное оружие, пишет Foreign Policy.

Отмечается, что попытки Вашингтона обуздать ядерные амбиции Северной Кореи потерпели неудачу. И теперь в США все чаще задаются вопросом: есть ли смысл в денуклеаризации, если у КНДР уже есть бомба? Хотя официальная политика Вашингтона решительно отказывается признавать КНДР ядерным государством, реальность иная. И некоторые американские политики, похоже, допускают такую возможность.

Политики в Сеуле все больше нервничают. В прошлом году КНДР провела более 90 испытаний баллистических ракет. Пхеньян прилагает все усилия, чтобы совместить ядерные боеголовки с межконтинентальными баллистическими ракетами.

В Вашингтоне подавляющее большинство политиков выступает против южнокорейской бомбы. Одной из причин является принципиальная приверженность нераспространению ядерному оружию. Но также, хотя обычно это не оговаривается, есть желание сохранить азиатское господство Америки, сохранив свою ядерную монополию среди союзников.

Тем не менее, разговоры о ядерном оружии у Южной Кореи ведутся, и они провоцируют аналогичные идеи в отношении Японии и Тайваня, пишет издание.